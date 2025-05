De situatie tussen India en Pakistan is de afgelopen weken flink verslechterd. Het begon allemaal met een terroristische aanval op 22 april 2025 in het Indiase deel van Kashmir. Bij deze aanval kwamen 27 mensen om het leven, onder wie veel toeristen. India wees direct met de vinger naar Pakistan en beschuldigde het buurland ervan terroristen te steunen die deze aanslag zouden hebben gepleegd. Pakistan ontkent dit en zegt niets met de aanval te maken te hebben.

Militaire acties en vergeldingen

Na de aanval werd het snel onrustig. India voerde op 7 mei luchtaanvallen uit op doelen in Pakistan en in het door Pakistan gecontroleerde deel van Kashmir. Volgens India waren dit trainingskampen van terroristische groepen. Pakistan zegt echter dat vooral burgers zijn geraakt en dat er tientallen doden en gewonden zijn gevallen. Ook beweert Pakistan dat het vijf Indiase gevechtsvliegtuigen heeft neergehaald. Aan de grens, de zogenaamde Line of Control, zijn er sindsdien hevige gevechten en beschietingen. Beide landen beschuldigen elkaar van agressie en het schenden van het internationaal recht.

Waarom draait het allemaal om Kashmir?

De kern van het conflict is het gebied Kashmir. Sinds 1947, toen India en Pakistan onafhankelijk werden, claimen beide landen dit bergachtige gebied. Er zijn al meerdere oorlogen om gevoerd en het gebied is nog steeds verdeeld tussen India en Pakistan. Omdat beide landen kernwapens bezitten, is de angst groot dat het conflict verder uit de hand loopt.

Gevolgen voor de bevolking en de wereld

De gevolgen zijn groot, vooral voor de mensen die in het grensgebied wonen. Scholen zijn gesloten, mensen slaan op de vlucht en honderden vluchten zijn geannuleerd omdat het luchtruim is gesloten. De diplomatieke relaties zijn op een dieptepunt: diplomaten zijn uitgezet, grenzen zijn dicht en de handel ligt stil. De internationale gemeenschap maakt zich zorgen en roept op tot kalmte, maar tot nu toe lijkt de situatie alleen maar verder te escaleren.

Hoe nu verder?

Op dit moment dreigen beide landen met verdere vergeldingsacties. De angst voor een grotere oorlog is groot, vooral omdat beide landen kernwapens hebben. Er zijn oproepen tot vredesonderhandelingen, maar voorlopig lijkt de kans op echte ontspanning klein.

