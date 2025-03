Elon Musk vader van veertiende kind

De gevaarlijkst man op aarde, Elon Musk, heeft een nieuw kind, zijn veertiende. Zijn nieuwste kind is een zoon die hij kreeg met Shivon Zilis, die werkt bij Musks bedrijf Neuralink. Met haar heeft hij al drie andere kinderen.

Ze plaatste een bericht op X dat Musk beantwoordde met een emoji van een hart. Ze zei er niet bij wanneer het kind, dat de naam Seldon Lycurgus heeft gekregen, was geboren. Haar bericht komt twee weken nadat de conservatieve influencer Ashley St. Clair had gezegd dat ze recent een kind samen met Musk had gekregen.