Yvon Jaspers: aantal brieven BZV was te belangrijk geworden

Boer zoekt vrouw heeft na 20 jaar een kleine metamorfose ondergaan. Er vallen geen boeren meer af, het aantal ontvangen brieven wordt niet meer vermeld én de groepsdate vindt gewoon op en rond het eigen erf plaats. "Ik vind het fijn", zegt presentator Yvon Jaspers in gesprek met het ANP. "Liefde gaat namelijk niet over hoe populair je bent."

Sinds het eerste seizoen in 2004-2005 was het vaste prik in BZV: Jaspers die in de eerste aflevering met de ontvangen liefdesbrieven het erf op kwam lopen. Soms met slechts een handvol schrijfsels, dan weer een goedgevulde postzak. En een enkele keer, zoals bij boer Tom in 2015, met een bestelbus vol post.

"Natuurlijk was dat leuk, maar daar gaat Boer zoekt vrouw niet over", zegt Jaspers. "Het zegt iets over populariteit, of over hoe extravert iemand is. Maar niets over de liefde of kans op de liefde. Het was een leuk onderdeeltje, dat naar mijn idee wat te belangrijk was geworden. Het hele element van hoeveel brieven iemand heeft gekregen, is er mede daarom uit."

Mountainbiken

De eerste aflevering staat zondagavond op NPO 1 gelijk in het teken van de speeddates. Daarna volgt ook nu de groepsdate, maar daarvoor blijven de boeren ditmaal dichter bij huis. "Eerder gingen ze bijvoorbeeld mountainbiken of was de groepsdate op een locatie waar zowel de boer als de potentiële geliefden op vreemd terrein waren", zegt Jaspers. "De boeren blijven nu op de boerderij, gaan naar de plaatselijke kroeg of de lokale sportclub. Het gaat erom dat de brievenschrijvers de boer echt leren kennen."

De aanpassingen in het KRO-NCRV-programma konden alleen gemaakt worden omdat BZV al zo lang loopt, denkt Jaspers. "Je moet het heel wat jaren doen om een structuur te zien. Na tien seizoenen kom je er dan achter dat het wel jammer is dat die boer die verlegen is, het type is dat sneller afvalt en alleen online gevolgd zou gaan worden. Dat was zonde. En wat je niet wilt, is dat het een wedstrijd wordt. Want het is geen wedstrijd, het is veel meer dan dat."