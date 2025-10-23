Provincie en Tilburg doen aangifte van lekken sollicitatie Lahlah

DEN BOSCH (ANP) - De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg doen aangifte van het lekken van de sollicitatie van Tweede Kamerlid Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) naar het burgemeesterschap van de Brabantse stad. Het lekken uit de benoemingsprocedure is strafbaar en "moreel verwerpelijk", zegt commissaris van de Koning Ina Adema.

"Naar aanleiding van de publicaties in het Brabants Dagblad en in overleg met de hoofdofficier van Justitie heb ik dan ook besloten om samen met de gemeente Tilburg aangifte te doen."