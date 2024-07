Vrede kabinet en Laurentien

Het nieuwe kabinet heeft de vrede gesloten met de stichting van prinses Laurentien. Deze Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH) mag onder voorwaarden verder met het vaststellen en herstellen van aanvullende schade die is ontstaan door de toeslagenaffaire. Dat melden bronnen aan De Telegraaf.

Het akkoord betekent dat de stichting, die in de wachtkamer was gezet door Financiën vanwege de hoge kosten, weer met gedupeerden in gesprek kan om hun schade in kaart te brengen en daar een bedrag op te plakken. SGH wil volgend jaar zo'n 350 zaken per week kunnen afhandelen. Het gaat om schade die losstaat van teruggevorderde toeslagen of schulden.

SGH begint eerst met zo'n tweeduizend ouders die zich al hadden gemeld toen de methode nog in de proeffase zat. Daarna komen de ouders aan de beurt waarvan de schade door de toeslagenaffaire is beoordeeld op meer dan 30.000 euro. De stichting gaat nu een plan uitwerken om de operatie flink op te schalen.