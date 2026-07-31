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Polen ontbiedt Russische ambassadeur om raketinslag

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 15:23
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WARSCHAU (ANP) - Polen heeft de Russische ambassadeur ontboden om uitleg te geven over de neergestorte raket in de nacht van woensdag op donderdag, meldt premier Donald Tusk op X. Hij zei al snel te vermoeden dat het ging om een Russische raket, maar dat is inmiddels bevestigd.
"Het gaat om een Russische Kh-101-raket", zei staatssecretaris Cezary Tomczyk donderdagavond tegen de radio. "Dat is een kruisraket die potentieel zeer gevaarlijk is en ook kernkoppen kan vervoeren."
Tusk zei al meteen dat het er niet op leek dat Polen het doelwit van een aanval was. De crash vond plaats tijdens een nacht van zware Russische luchtaanvallen op Oekraïne. De raket in Polen kwam neer op ongeveer 90 kilometer van de grens met Oekraïne. Er raakte niemand gewond. Door de gevonden brokstukken kon worden vastgesteld om wat voor type raket het ging.
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