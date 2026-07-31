Migratiecommissaris Brunner: geen doorreis van Ceuta naar EU

BRUSSEL (ANP) - Volgens Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) is er geen sprake van migranten die vanuit de Spaanse exclave Ceuta doorreizen naar het Europese continent of andere EU-lidstaten. Dat meldt hij in een update over de situatie in Ceuta op X.

In het Schengenverdrag staan voor Ceuta en de andere Spaanse exclave Melilla speciale regels, meldt hij verder. "De grenscontroles voor personen die Ceuta en Melilla verlaten, blijven van kracht."

Brunner bedankt Spanje en Marokko voor de samenwerking bij het onder controle krijgen van de situatie. Het afgelopen etmaal zijn er ruim 60.000 mensen naar de exclaves gekomen. Enkele tienduizenden zijn inmiddels weer terug in Marokko.

Steun Spanje

De Eurocommissaris wijst erop dat Marokko door de EU als veilig land wordt beschouwd, waar asielzoekers nauwelijks kans maken op asiel.

Het steunen van Spanje bij de bescherming van de EU-buitengrens is de prioriteit van de Europese Commissie, voegt Brunner daaraan toe.