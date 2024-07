Wie is Kamala Harris?

Kamala Harris wordt zeer waarschijnlijk de kandidaat die in november de wereld moet redden van Donald Trump. Ze komt in die positie omdat Joe Biden haar vier jaar geleden koos als vicepresidentskandidaat. Nu steunt Biden haar kandidatuur. En de komende uren zullen andere prominente Democraten ongetwijfeld ook Harris steunen. Voordeel van Harris is ook dat ze de schatkist van het ticket Biden/Harris vanaf morgen kan gebruiken. Andere kandidaten moeten eerst donors vinden en daarvoor ontbreekt de tijd.

Nu is ze daardoor de meest voor de hand liggende kandidaat met de meeste naamsbekendheid (op Michelle Obama na). Als het haar lukt Trump te verslaan, dan wordt ze de eerste vrouw en ook de eerste vrouw van kleur die Amerika gaat leiden.

Wie is ze?

Kamala Harris, de 49e vicepresident van de Verenigde Staten, is politica die geschiedenis schreef als de eerste vrouw, eerste Afro-Amerikaanse en eerste Aziatisch-Amerikaanse vrouw als vicepresident. Als dochter van immigranten en voormalig procureur-generaal van Californië belichaamt ze de Amerikaanse droom. Maar op eigen kracht werd ze niet echt populair. Ze haalde vier jaar geleden amper stemmen toen ze zelf presidentskandidaat poogde te worden. Ze werd van de politieke dood gered, toen Biden haar vroeg.

Vroege Leven en Opleiding

Geboren op 20 oktober 1964 in Oakland, Californië, groeide Kamala Devi Harris op in een gezin van burgerrechtenactivisten. Haar moeder, Shyamala Gopalan, was een Indiase biomedisch wetenschapper gespecialiseerd in borstkankeronderzoek, terwijl haar vader, Donald Harris, een Jamaicaanse econoom was die later professor werd aan Stanford University.Voor haar hogere opleiding koos Harris voor Howard University, een historisch zwarte universiteit in Washington D.C., waar ze economie en politieke wetenschappen studeerde. Vervolgens behaalde ze haar rechtendiploma aan Hastings College of the Law in San Francisco, wat de basis legde voor haar latere juridische en politieke carrière.3 SOURCES

Carrière als Openbaar Aanklager

Na haar rechtenstudie begon Harris haar carrière als assistent-officier van justitie in Alameda County. In 2004 maakte ze geschiedenis door als eerste zwarte vrouw verkozen te worden tot openbaar aanklager van San Francisco. In deze functie richtte ze zich op de aanpak van geweld tegen vrouwen en kinderen, wat haar reputatie als daadkrachtig aanklager vestigde. Haar succesvolle periode als openbaar aanklager leidde in 2010 tot haar verkiezing als procureur-generaal van Californië, opnieuw als eerste zwarte vrouw in deze rol. Als procureur-generaal zette Harris zich in voor de strijd tegen financiële misdrijven en het beperken van wapenbezit door criminelen en psychiatrische patiënten, vooral na de tragische schietpartij op Sandy Hook Elementary School in 2012.3 SOURCES

Senator van Californië

In 2016 zette Harris een nieuwe mijlpaal in haar politieke carrière door met een overweldigende meerderheid verkozen te worden tot senator voor Californië. Als tweede zwarte vrouw ooit in de Senaat ontpopte ze zich tot een uitgesproken criticus van het beleid van president Trump. Haar focus lag op thema's als gendergelijkheid, raciale rechtvaardigheid en hervorming van het strafrecht.

Lid van belangrijke senaatscommissies, waaronder de begrotingscommissie en de commissie justitie

Steunde de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem

Werkte samen met Beau Biden aan wetgeving ter bescherming van burgers tegen de macht van grote financiële instellingen

En nu zou ze zomaar president kunnen worden