Golfer Schauffele wint met Brits Open tweede grote toernooi

TROON (ANP/RTR) - Golfer Xander Schauffele heeft voor de tweede keer een majortoernooi gewonnen. De 30-jarige Amerikaan sloot het Brits Open af met een ronde van 65 slagen en passeerde daardoor zijn landgenoot Billy Horschel, die na zaterdag nog aan de leiding ging.

Schauffele kwam uit op een totaal van 275 slagen, negen onder par. Horschel eindigde, samen met de Engelsman Justin Rose, met 277 slagen op de tweede plek.

Twee maanden terug won Schauffele het PGA Championship, zijn eerste major. Schauffele, de regerend olympisch kampioen, is de eerste golfer sinds zijn landgenoot Brooks Koepka in 2018 die meerdere majors in één kalenderjaar wint.

Vorig jaar ging de zege op het Brits Open naar Brian Harman, ook een Amerikaan.