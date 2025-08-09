Zelensky waarschuwt Trump: Oekraïne geeft geen land op aan bezetters

Oekraïne mag de grondwet niet schenden op het gebied van territoriale kwesties. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in reactie op de aangekondigde ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin . "Oekraïners zullen hun land niet afstaan aan bezetters", stelt Zelensky.

Trump kondigde vrijdagavond op Truth Social aan dat hij Poetin op 15 augustus ontmoet in de Amerikaanse staat Alaska. The Wall Street Journal schrijft dat Poetin een staakt-het-vuren heeft voorgesteld in ruil voor grote territoriale concessies van Oekraïne. Volgens de krant zou het erop neerkomen dat Oekraïne de Donbas, in het oosten, moet afstaan.

Volgens Zelensky is Oekraïne klaar voor echte oplossingen die vrede kunnen brengen, "maar beslissingen hierover kunnen niet zonder Oekraïne worden genomen", waarschuwt hij.