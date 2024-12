Zelfs PVV staat nu op verlies: coalitie -24 zetels

Het aanhoudende geklungel en het gebrek aan resultaten ontgaat de Nederlandse kiezer niet. Dat blijkt ook uit de nieuwste peiling van Maurice de Hond, die de tendens van andere peilers bevestigt: de coalitie is zijn meerderheid royaal kwijt. Bij de verkiezingen een jaar geleden kwamen PVV, VVD, BBB en NSC op 88 zetels, daarvan zijn er nu nog 64 over.

Tot nu toe kregen vooral NSC en VVD klappen, maar inmiddels dalen ook PVV en BBB. In november 2023 haalde de PVV 37 zetels. De maanden daarna steeg Wilders tot 50. Maar nu zou de PVV rond de 35 zetels halen. Nog steeds is de PVV daarmee de grootste partij, maar de trend is omlaag.

De rechtse en extreem-rechtse partijen (PVV, VVD, BBB, FvD, Ja21, SGP) halen ook als je ze allemaal bij elkaar optelt geen meerderheid.

De winst gaat vooral naar het CDA, dat van 15 naar 15 zetels gaat. Het 'constructieve midden', partijen die niet heel links zijn (of helemaal niet) maar niet met de PVV zullen regeren, is daarmee gestegen naar 34 zetels (CDA, D66, Volt, CU). Het is niet goed mogelijk zonder dat blok een meerderheid te bereiken als deze peiling de verkiezingsuitslag was.

Ook opvallend: de coalitie verliest heel veel zetels, maar daarvan gaat er niet een naar GL/PvdA, de grootste oppositiepartij. Bijna alle oppositiepartijen winnen iets, maar de partij van Timmermans niet.