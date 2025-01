Trump junior geland in Groenland. Wat is de VS van plan?

Donald Trump junior, de zoon van aankomend Amerikaans president Donald Trump, is aangekomen in Groenland. Op videobeelden is te zien dat een Boeing 757 met het woord Trump op de romp landt in hoofdstad Nuuk.

Donald Trump senior maakt er geen geheim van dat hij Groenland graag bij de VS wil voegen. Daar zullen ook de Groenlanders enorm van profiteren, voorspelde hij maandag op zijn platform Truth Social. "Groenland is een ongelofelijke plaats", schreef Trump, die later deze maand aantreedt als president. "We zullen het koesteren en beschermen tegen de erg boze buitenwereld. Maak Groenland weer groots."

De Republikein schreef dat zijn zoon Donald Trump jr. en andere vertegenwoordigers op het grondstofrijke eiland "prachtige plekken" gaan bezoeken. De jongere Trump beklemtoonde zelf op sociale media dat het bezoek niet is bedoeld om "Groenland te kopen". Hij stelt dat het gaat om een toeristische reis. Zijn vader heeft niet alleen zijn oog op Groenland laten vallen, maar betoogde deze week ook dat het samenvoegen van de VS en Canada grote voordelen kan hebben voor de Canadezen.