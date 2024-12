Groenland herhaalt na uitspraken Trump: we zijn niet te koop

NUUK (ANP/RTR) - Groenland is niet te koop, benadrukt premier Múte Egede. Daarmee reageert hij op de interesse die de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump opnieuw heeft getoond in het eiland. Trump stelde in 2019, tijdens zijn eerste presidentstermijn, al voor Groenland te kopen.

"Groenland is van ons. We zijn niet te koop en zullen nooit te koop zijn", aldus Egede. Groenland hoort al langer dan zeshonderd jaar bij het Koninkrijk Denemarken en huisvest onder meer een grote Amerikaanse luchtmachtbasis.

Trump schreef op zijn platform Truth Social dat de Verenigde Staten "met het oog op de nationale veiligheid en vrijheid wereldwijd van mening zijn dat het bezit en de controle over Groenland absoluut noodzakelijk zijn". Hij lichtte dit verder niet toe. Trump treedt over een maand aan als president.

Groenland zei jaren geleden ook al tegen Trump niet te koop te zijn. De toenmalige en huidige Deense premier Mette Frederiksen noemde Trumps idee "absurd". Trump reageerde toen negatief op Frederiksens afwijzing en annuleerde een bezoek aan Kopenhagen.