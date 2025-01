Trump naar hoger hof om uitspraak zwijggeldzaak tegen te houden

NEW YORK (ANP/RTR) - Aankomend president Donald Trump doet een nieuwe poging om te voorkomen dat hij komende vrijdag wordt veroordeeld in New York. Hij heeft een hof van beroep in de staat gevraagd om in te grijpen.

Trump hoort vrijdag zijn straf in een zaak die draait om het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. Hij heeft de rechter gevraagd om uitstel, maar die heeft dat geweigerd. De advocaten van Trump betogen dat de hele zaak ongeldig is door een uitspraak van het Hooggerechtshof vorig jaar. Het hoogste landelijke hof oordeelde dat presidenten verregaande juridische onschendbaarheid genieten.

Hoewel de rechter in New York al duidelijk heeft gemaakt dat Trump vermoedelijk geen gevangenisstraf hoeft te vrezen, probeert de Republikein toch de uitspraak te verhinderen. Die dreigt ruim een week voor zijn beëdiging als president plaats te vinden. Een jury heeft geoordeeld dat Trump verantwoordelijk is voor gesjoemel met documenten om te verhullen dat hij een advocaat terugbetaalde na de zwijggeldbetaling.