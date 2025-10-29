Zoveel mensen delen op welke partij ze stemmen

We praten de hele dag over politiek, kijken debatten en talkshows, voeren discussies, maar vertellen op welke partij we stemmen? Daar hebben we lang niet altijd zin in.

LinkedIn vroeg meer dan tweeduizend Nederlanders of ze op de werkvloer spraken over hun politieke voorkeur. En maar liefst 44 procent gaf aan niet te vertellen op welke partij ze stemmen. Bij de vorige verkiezingen in 2023 was dat nog maar een derde.

We worden dus steeds terughoudender. Redenen die mensen noemen zijn dat ze geen zin hebben in heftige discussies of polarisatie op kantoor. Maar wat gek is: veel ondervraagden willen best eerlijk zijn als iemand het direct vraagt.

Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden, vertelde eerder al aan Metro waarom mensen hun mond houden over hun stemgedrag: het is vaak angst voor afwijzing. "Als je vermoedt dat jij iets heel anders stemt dan je collega’s, dan lig je misschien wel uit de groep." En we zijn toch kuddedieren. "Omgaan met diversiteit en in staat zijn ‘to agree to disagree‘ blijft voor veel mensen lastig, hoe goed het ook zou zijn om dat wél te kunnen.”