Zwaarst getroffen UWV-gedupeerden niet geholpen door minister

De hersteloperatie bij het UWV is alleen gericht op rekenfouten bij de WIA-uitkering en gaat over de periode van 2020 tot 2024. Andere fouten, waar mogelijk tienduizenden mensen slachtoffer van werden, worden niet hersteld. Het is de vraag of de minister en het UWV er juridisch mee wegkomen, zeggen juristen tegen EenVandaag en het AD.

Het gaat bijvoorbeeld om fouten bij medische beoordelingen, zoals het niet erkennen van symptomen die horen bij bepaalde ziektes. Die fouten kunnen ervoor hebben gezorgd dat iemand onterecht geen uitkering heeft gekregen.

Ook WIA-beoordelingen van vóór 2020 worden niet opnieuw bekeken. En andere uitkeringen, zoals de Wajong, Ziektewet en WW worden niet meegenomen in het onderzoek.