Air France-KLM wint flink op beurs na verbod staking door rechter

AMSTERDAM (ANP) - Air France-KLM was donderdag een grote winnaar op de Amsterdamse beurs. Beleggers leken opgelucht over het besluit van de kortgedingrechter om de aangekondigde staking van grondpersoneel bij KLM op zaterdag te verbieden.

Het aandeel Air France-KLM was met een plus van bijna 5 procent een van de grootste stijgers bij de middelgrote fondsen aan het Damrak. FNV en CNV hadden de actie op Schiphol aangekondigd om hun eisen voor koopkrachtbehoud kracht bij te zetten. Volgens de rechter is de staking echter te ingrijpend door alle veiligheidsproblemen die op Schiphol kunnen ontstaan.

Op korte termijn is de uitspraak een opsteker voor KLM. De maatschappij vreesde voor annuleringen en extra kosten die in de tientallen miljoenen zouden kunnen lopen. Maar het cao-conflict is met het verbod niet opgelost. De bonden waarschuwden voor mogelijke stakingen op een ander moment. "KLM is zeker nog niet van ons af", zei CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah.