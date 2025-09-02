ECONOMIE
NSC doet volgens Van Hijum 'sowieso mee' aan verkiezingen

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 15:18
anp020925146 1
DEN HAAG (ANP) - NSC doet op 29 oktober sowieso mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, stelt voormalig vicepremier en Tweede Kamerlid Eddy van Hijum. Hij reageert daarmee op een verhaal van journalist Bas Paternotte waarin wordt geschreven dat na het partijcongres van komende zaterdag mogelijk niemand meer is die de kandidatenlijst kan inleveren bij de Kiesraad.
Volgens Van Hijum zijn meerdere NSC-leden ontevreden en willen zij dat het bestuur zaterdag opstapt, terwijl het bestuur na het congres sowieso wil aftreden. Dinsdag kwam naar buiten dat er in ieder geval één persoon gemachtigd moet zijn om de kandidatenlijst in te leveren en als er geen bestuur is, kan dat niet. Van Hijum noemt dit "oplosbaar".
"Er staat een nieuw bestuur in de steigers, met draagvlak van de leden. We gaan gewoon meedoen aan de verkiezingen", aldus Van Hijum.
Van Hijum zei dat hij verwacht dat NSC terug in de Tweede Kamer komt. Momenteel staat de partij op nul tot twee zetels in de peilingen.
Ben je een narcist? Dan is dit het type nieuws waar je naar zoekt

Van Weel overweegt zelfverdediging met pepperspray toe te staan

