ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kremlin: lange weg naar vredesdeal met Oekraïne

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 mei 2026 om 12:39
anp090526069 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin stelt dat er een lange weg is te gaan naar een vredesdeal met Oekraïne. Er geldt sinds zaterdag een driedaags staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne, die al ruim vier jaar in oorlog zijn.
Het bestand werd vrijdag afgekondigd door de Amerikaanse president Donald Trump, waarna beide landen publiekelijk bevestigden de strijd tijdelijk te staken. Trump verklaarde toen ook dat de gesprekken over het beëindigen van de oorlog doorgaan. "Hopelijk is dit het begin van het einde van een erg lange, dodelijke en zwaar bevochten oorlog", aldus Trump.
Trumps inspanningen om vrede in Oekraïne te bewerkstelligen lijken te zijn vertraagd door de oorlog in Iran. De Verenigde Staten en Israël vielen dat land eind februari aan. De vijandelijkheden zijn inmiddels grotendeels gestaakt, maar een vredesdeal met Iran blijft uit.
loading

POPULAIR NIEUWS

93962243 m normal none

Het is verstandig om je schoenen binnen uit te doen (en je bezoek zou het ook moeten doen)

anp080526194 1

LAKS ontvangt 26.000 klachten op eerste dag eindexamens

277075171_m

‘Forever chemicals’ in bloed van pasgeboren baby's– en in onze deo

296722277_m

Belangrijker dan eetpatroon en lichaamsbeweging: dit bepaalt echt hoe oud je wordt

generated-image

'Dit is écht een ander virus dan corona'

anp080526193 1

Trump kondigt driedaags bestand tussen Oekraïne en Rusland aan

Loading