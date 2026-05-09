Kremlin: lange weg naar vredesdeal met Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin stelt dat er een lange weg is te gaan naar een vredesdeal met Oekraïne. Er geldt sinds zaterdag een driedaags staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne, die al ruim vier jaar in oorlog zijn.

Het bestand werd vrijdag afgekondigd door de Amerikaanse president Donald Trump, waarna beide landen publiekelijk bevestigden de strijd tijdelijk te staken. Trump verklaarde toen ook dat de gesprekken over het beëindigen van de oorlog doorgaan. "Hopelijk is dit het begin van het einde van een erg lange, dodelijke en zwaar bevochten oorlog", aldus Trump.

Trumps inspanningen om vrede in Oekraïne te bewerkstelligen lijken te zijn vertraagd door de oorlog in Iran. De Verenigde Staten en Israël vielen dat land eind februari aan. De vijandelijkheden zijn inmiddels grotendeels gestaakt, maar een vredesdeal met Iran blijft uit.