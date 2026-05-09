Hondius na aankomst op Tenerife door naar Nederland

MADRID (ANP/RTR) - Het Nederlandse cruiseschip m/v Hondius zal na aankomst op Tenerife zondag uiteindelijk doorvaren naar een Nederlandse haven, waar het schip zal worden gedesinfecteerd. De aan boord overleden en met het hantavirus besmette Duitse vrouw blijft tot die tijd op het schip, net als een deel van de bemanning. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid.

Verschillende landen sturen vliegtuigen naar het Spaanse eiland om hun landgenoten te kunnen evacueren en repatriëren, waaronder Nederland. Ook Frankrijk, Duitsland, België en Ierland sturen vliegtuigen. Voor de evacuatie van opvarenden uit andere EU-landen zet de Europese Unie nog eens twee vliegtuigen in.

De verwachte aankomst van het cruiseschip is tussen 05.00 en 07.00 uur Nederlandse tijd. Het is nu niet duidelijk hoe lang het schip daar blijft. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid blijft de repatriëring van passagiers een zeer complexe en delicate operatie.