Meloni noemt demonstranten bij Winterspelen 'vijanden van Italië'

MILAAN (ANP/RTR) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft de demonstranten die protesteren tegen de Winterspelen "vijanden van Italië" genoemd. Dat deed de bewindsvrouw op Instagram, waar ze ook haar lof uitsprak voor de vele Italianen die zich inzetten voor een soepel verloop van het sporttoernooi.

Duizenden mensen gingen zaterdag de straat op uit onvrede over onder meer de klimaatimpact die het sportevenement heeft. De stoet trok onder andere langs het olympische dorp. Enkele tientallen demonstranten zochten de confrontatie met de politie en gooiden met stenen en vuurwerk naar de ordediensten. Daarop zette de politie onder meer het waterkanon in. Zes mensen werden gearresteerd.

Ondertussen wordt onderzocht of een ogenschijnlijk gecoördineerde reeks incidenten nabij het spoor in Bologna het resultaat is van opzet. Het ministerie van Transport sprak al van "serieuze sabotage". Treinen liepen door het voorval enkele uren vertraging op.