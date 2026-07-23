Geeft testosteron echt je zelfvertrouwen een boost?

Testosteron staat bekend als het hormoon dat mannen impulsiever, roekelozer en zelfverzekerder zou maken. Maar een groot nieuw onderzoek zet flinke vraagtekens bij dat idee. Een eenmalige dosis testosteron blijkt mannen helemaal niet sneller op hun intuïtie te laten vertrouwen. Sterker nog: ze worden juist iets minder zeker van hun eigen prestaties.

De studie is opvallend, omdat de onderzoekers een eerder veelbesproken onderzoek uit 2017 opnieuw onder de loep namen. Destijds leek testosteron ervoor te zorgen dat mannen vaker voor een snelle, intuïtieve – maar verkeerde – oplossing kozen in plaats van rustig na te denken.

Om de discussie definitief te beslechten, sloegen wetenschappers met tegengestelde opvattingen de handen ineen. Ze voerden samen de grootste studie ooit uit naar het effect van testosteron op het denkvermogen.

Voor het onderzoek kregen duizend gezonde mannen tussen de 18 en 45 jaar willekeurig een testosterongel of een placebo toegediend. Een half uur later maakten zij een test die meet in hoeverre mensen hun eerste ingeving kunnen onderdrukken en bewust nadenken voordat ze een antwoord geven.

Geen verschil

Het resultaat was verrassend duidelijk: mannen die testosteron kregen, presteerden niet slechter dan de placebogroep. Er was geen statistisch significant verschil in hun vermogen om intuïtieve antwoorden te weerstaan en logisch na te denken.

Wel vonden de onderzoekers een onverwacht effect. De mannen die testosteron hadden gekregen, schatten hun eigen prestaties juist lager in dan de mannen zonder hormoon. Dat druist in tegen het populaire beeld dat testosteron automatisch leidt tot meer zelfvertrouwen of overmoed. Volgens de onderzoekers moet dit resultaat wel eerst in vervolgonderzoek worden bevestigd.

De wetenschappers benadrukken dat het onderzoek alleen keek naar de effecten van een eenmalige dosis testosteron bij gezonde mannen. Over langdurig gebruik, hormoontherapie of de invloed van testosteron tijdens de puberteit zegt de studie niets.