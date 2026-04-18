Franse actrice Nathalie Baye (77) overleden

PARIJS (ANP) - De Franse actrice Nathalie Baye is vrijdagavond op 77-jarige leeftijd in Parijs overleden. Dat maakte haar familie zaterdag bekend, meldt het Franse persbureau AFP. Baye leed aan de hersenaandoening Lewy body dementie, die vergelijkbare symptomen van alzheimer en parkinson met zich meebrengt.

Baye genoot grote bekendheid door de films La Nuit Américaine uit 1973, Sauve qui peut (la vie) uit 1980 en Notre histoire uit 1984. Haar acteerwerk werd drie keer bekroond met een César-award, de belangrijkste filmprijs van Frankrijk. In 2002 speelde ze in Catch Me If You Can van Steven Spielberg. Baye was daarin te zien als de moeder van Frank Abagnale Jr, gespeeld door Leonardo DiCaprio.

Baye werd geboren op 6 juli 1948 in de Franse plaats Mainneville, in Normandië. Ze had van 1982 tot 1986 een relatie met de Franse zanger Johnny Hallyday, met wie ze een dochter kreeg. Later had ze een relatie met acteur Philippe Léotard. Baye speelde gedurende haar carrière in meer dan tachtig films.