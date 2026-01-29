Uit een onderzoek onder ruim 400 medewerkers van de Universiteit van Zaragoza blijkt dat er niet 1, maar 3 soorten burn-out zijn. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat mensen zich emotioneel uitgeput voelen, cynisch worden en minder efficiënt werken. De 3 typen zijn:

de overbelaste: dit heeft te maken met het aantal uur dat je werkt. Iedereen die meer dan 40 uur werkt, heeft 6 keer meer kans op een burnout dan iemand die minder dan 35 uur werkt. Dit type is meestal ook erg betrokken bij het werk en zeer ambitieus. de onderbelaste: dit is iemand die monotoon werk doet en weinig tot geen mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen. Vaak werken ze in de administratie of dienstverlenende beroepen. Opvallend genoeg komt dit type vaker voor bij mannen. de uitgebluste: dit is meestal iemand die jarenlang hetzelfde werk doet voor dezelfde werkgever. Ze voelen zich niet meer verantwoordelijk voor hun werk en schrijven dat toe aan een gebrek aan erkenning door hun omgeving. Zo heeft iemand die 16 jaar lang dezelfde baan heeft 5 keer meer kans om uitgeblust te raken dan iemand die ergens 4 jaar werkt.

Het soort contract dat je hebt, speelt ook een rol. Mensen met een tijdelijke baan, zijn vaak meer geneigd om zich uit te sloven en hebben meer kans om overbelast te raken (type 1).

En wat de opleiding betreft, hebben zowel de laagst opgeleiden als de hoogst opgeleiden meer kans op een burnout. Iemand met een lage opleiding doet vaker saai monotoon werk, waarvoor ze weinig erkenning krijgen. Zij hebben meer kans op een burnout van het type 2. Hoogopgeleiden raken vaker uitgeblust na een lange carrière, omdat ze het gevoel hebben dat ze meer in hun werk investeren dan dat ze daarvoor terugkrijgen (type 3). Dat laatste geldt dan voor academici die aan een universiteit werken. In het bedrijfsleven is het wellicht anders.