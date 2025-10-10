ECONOMIE
Hoogsensitief of ‘gewoon’ prikkelgevoelig? 6 signalen en hoe je ze praktisch inzet

psychologie
door Gerard Driehuis
vrijdag, 10 oktober 2025 om 5:02
Steeds meer Nederlanders herkennen zich in het begrip hoogsensitiviteit, of denken het te herkennen. Klinkt goed tenslotte: ik ben hoogsensitief. Maar waar ligt eigenlijk de grens tussen HSP en ‘gewoon’ prikkelgevoelig zijn? Deskundigen wijzen op zes kenmerkende signalen waarmee je direct praktisch aan de slag kunt.
Experts onderscheiden zes signalen die hoogsensitiviteit herkenbaar maken. Praktische adviezen helpen je om beter in balans te leven.
Wat is hoogsensitiviteit, wat is tijdelijke prikkelgevoeligheid? Ongeveer 15 tot 20 procent heeft aangeboren HSP. Dat betekent: prikkels komen niet alleen harder binnen, ze worden ook dieper verwerkt. In tegenstelling tot tijdelijke prikkelgevoeligheid (denk aan stress, slaaptekort of burn-out) is HSP een vast onderdeel van je persoonlijkheid.
Zes signalen: waar herken je HSP aan?
  1. Diepe verwerking: Subtiele details en stemmingen vallen je direct op.
  2. Snel overprikkeld: Na een kantoorborrel of drukke dag ben je snel uitgeput.
  3. Emotionele intensiteit: Gevoelsleven is rijker, je leeft intens mee met anderen.
  4. Fysieke gevoeligheid: Kleinste geluiden, felle lichten of stroeve stoffen vallen extra op.
  5. Zin zoeken: Smalltalk kost energie, terwijl diepgang juist oplaadt.
  6. Hersteltijd nodig: Alleen-tijd is noodzakelijk om weer te kunnen functioneren.
Praktisch nut: zo gebruik je jouw gevoeligheid in het dagelijks leven Wie zichzelf herkent, heeft baat bij korte pauzes, een rustgevende hoek in huis en open communicatie over je grenzen. Juist deze gevoeligheid blijkt een kracht in beroepen waarbij empathie, creativiteit en detail ertoe doen.
Conclusie HSP of niet: het label is minder belangrijk dan wat voor jou werkt. Luister naar je lichaam en bewaak je energie — dat is geen luxe, maar noodzaak.

Lees ook

Waarom zijn we zo gevoelig voor de mening van onze familie?Waarom zijn we zo gevoelig voor de mening van onze familie?
