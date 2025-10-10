Israëlisch kabinet keurt eerste fase Gazadeal goed

JERUZALEM (ANP/RTR) - Het Israëlische kabinet is akkoord met de eerste fase van het vredesakkoord met Hamas. Dat meldt het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu na een stemming door het Israëlische kabinet.

"Het kabinet heeft zojuist het kader goedgekeurd voor de vrijlating van alle gijzelaars - zowel de levenden als de overledenen", aldus het kantoor van Netanyahu op X. De goedkeuring komt ongeveer 24 uur nadat de Amerikaanse president Donald Trump bekendmaakte dat Israël en Hamas het in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh eens waren geworden over de eerste fase van zijn vredesplan voor Gaza.

Het Israëlische veiligheidskabinet kwam donderdag bijeen om te overleggen over de deal. Daarna stemde het voltallige Israëlische kabinet in met de eerste fase van het Amerikaanse twintigpuntenplan.

Israëlische media, waaronder Haaretz en Times of Israel, melden dat een staakt-het-vuren meteen ingaat.