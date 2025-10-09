Trump-aanklager Letitia James vervolgd voor fraude

ALEXANDRIA (ANP/RTR) - De procureur-generaal van New York, Letitia James, die een rechtszaak tegen Donald Trump won, wordt vervolgd voor hypotheekfraude. Dat meldt de zogenoemde grand jury in Virginia, die de stap nam op aanwijzen van een door president Trump aangestelde aanklager.

James staat te boek als politiek tegenstander van de Amerikaanse president en voerde met succes een zaak tegen Trump en diens zoons en zakenpartners vanwege het opkalefateren van de waarde van het bedrijfsvastgoed. Trump sprak in de rechtszaal van "een heksenjacht" en stelde dat James "zich zou moeten schamen". Ze betaalde Trump geregeld met gelijke munt terug op sociale media.

Sinds mei loopt er een onderzoek naar James, die in 2023 een nicht zou hebben geholpen met een hypotheek voor een woning in Norfolk. Daarbij zou ze papieren hebben vervalst om de financiering rond te krijgen.