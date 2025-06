Waarom we kunnen huilen van geluk

Heb jij jezelf ook wel eens afgevraagd waarom je soms huilt van geluk , lacht van de zenuwen of schreeuwt door de opwinding? Onderzoekers van de Amerikaanse Yale Universiteit hebben de antwoorden op deze vragen gevonden, zo meldt Metro. Volgens een team van psychologen zorgen deze reacties ervoor dat we onze emoties onder controle kunnen houden. Ons lichaam uit de tegenovergestelde emotie van wat we daadwerkelijk voelen om onze ‘emotionele balans’ in evenwicht houden.

Met andere woorden; zodra je een bepaalde emotie te sterk voelt, dan proberen je hersenen om het lichaam terug te laten keren naar een stabiele emotionele toestand. En het lijkt erop dat we dit doen door ons lichaam te dwingen om een tegenovergestelde emotie te ervaren. Deze bevindingen geven ons een beter inzicht in de manier waarop mensen hun emoties uiten en controleren, dit is van belang voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid, de kwaliteit van onze relaties met anderen en de mate van samenwerking.

Het onderzoeksteam ontdekte dat mensen die negatieve emoties uiten bij positief nieuws sneller in staat waren om hun intense emoties te controleren, dit betekent dat ze ook beter in staat zijn om hun emoties te controleren als ze geconfronteerd worden met negatieve emoties zoals angst. Vreemd genoeg heeft dit niet alleen effect op onze emoties, maar ook op de manier waarop we handelen. Mensen die baby’s onweerstaanbaar schattig vinden, kunnen het niet helpen om even in hun wangetjes te knijpen.