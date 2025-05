Psycholoog van Columbia University deelt zijn belangrijkste sleutel tot succes en geluk: ‘We moeten een andere manier van leven kiezen’

Volgens psycholoog Scott Barry Kaufman is het grootste obstakel op weg naar succes en geluk vaak hun eigen angst voor falen, afwijzing of onzekerheid, om er maar een paar te noemen.

“Angst wordt automatisch aangeleerd” door ervaringen en trauma’s uit het verleden, schrijft Kaufman in zijn nieuwste boek, ” Rise Above ”.

“En angst moet actief worden afgeleerd: we moeten een andere manier van leven kiezen, en we kunnen beginnen met de verantwoordelijkheid te nemen voor het feit dat het afleren van angst – of welke patronen uit het verleden dan ook – veel innerlijk werk kan kosten.”

Iets vermijden waar je bang voor bent, is een normale reactie, zegt Kaufman. Misschien ben je bang om je baas om een ​​promotie te vragen of te solliciteren naar een nieuwe baan, omdat je de teleurstelling van een afwijzing wilt vermijden. Of misschien ben je te bang om te falen om het risico te nemen om je eigen bedrijf te starten.

Het makkelijkste wat je in zulke situaties kunt doen, is meestal niets doen: “Onze standaardtoestand is dat we een gevoel van hulpeloosheid hebben wanneer we overweldigd raken”, zegt Kaufman.

Maar je komt er niet verder mee.

De sleutel tot ‘afleren van angst’ is juist om wat je bang maakt of zorgen baart herformuleren als een kans om iets nieuws te leren of te proberen, en mogelijk een groter succesniveau te bereiken dan je voorheen voor mogelijk hield. Kaufman noemt dit ‘lerende hoop’. Hij zegt: ‘Je kunt op elk moment besluiten om te leven en de beslissing te nemen om angst te overwinnen of om te groeien. Je hebt daar meer controle over dan je beseft.’

Probeer jezelf eens ‘wat’-vragen te stellen in plaats van ‘waarom’-vragen, adviseert Kaufman. Hij geeft dit voorbeeld: je baas geeft je meer werk dan je had verwacht, waardoor je je overweldigd en gefrustreerd voelt.

“Je kunt van ‘Waarom voel ik dit?’ naar ‘Oké, wat voel ik? Waardoor zou ik me beter voelen?‘” zegt Kaufman. “Het stellen van ‘wat’-vragen – ‘Wat heb ik nu nodig, op dit moment?’ – leidt tot een hele opwaartse spiraal van productieve vragen.”

Het resultaat: U komt wellicht in een gesprek met uw baas terecht over het stellen van realistische verwachtingen over de hoeveelheid werk die u binnen een bepaalde tijd kunt doen, zodat u samen prioriteiten kunt stellen.

Andere experts bevelen vergelijkbare strategieën aan om angsten te overwinnen, met name faalangst. De meeste succesvolle mensen kunnen hun mislukkingen herkaderen en ze meer als leermomenten beschouwen, in plaats van in de valkuil te trappen van een “angstgedreven vaste mindset”, schreef psycholoog Jenny Wang in mei 2022 voor CNBC Make It.

Falen is “een tussenstop waar je je reis weer op gang brengt en je aanpak een nieuwe impuls geeft”, schreef Wang, en voegde daaraan toe: “Falen kan een hulpmiddel zijn om je vaardigheden te verbeteren, je obstakels te begrijpen en te beseffen dat je het in je hebt om weer op te staan ​​en door te zetten.”