Dit zijn de dagen die voor menigeen tegenvallen
. We hadden zo gehoopt, en toch was er spanning, de verkeerde cadeaus, eenzaamheid. Hoe minder je verwacht, hoe meer er overblijft om je over te verbazen: dat geldt voor Kerstmis én voor het leven. Psychologen wijzen er al jaren op dat geluk
minder afhangt van wat er gebeurt, dan van de kloof tussen verwachting en werkelijkheid. (High Hopes, Low Expectations)
De kerstmythe van perfectie
Rond de feestdagen lopen de verwachtingen snel op: het perfecte diner, het harmonieuze gezn, de foto-waardige boom. Toch laten verschillende onderzoeken zien dat juist deze hoge lat het welbevinden ondermijnt. Een Duitse studie vond zelfs dat de levenskwaliteit rond Kerst
lager is dan in de weken ervoor, vooral door tijdsdruk, sociale verplichtingen en geldzorgen.
- Hoe meer je Kerst “uitvergroot” in je hoofd, hoe groter de kans op teleurstelling.
- Wie de lat lager legt, ervaart het samenzijn vaak intenser en echter.philipprauschnabel+1
Wetenschap van lage verwachtingen
Een vaak aangehaalde studie in de Journal of Positive Psychology toont dat mensen die hun verwachtingen bewust wat lager zetten, uiteindelijk meer tevreden zijn met de uitkomst dan wie met torenhoge hoop aan iets begint. Onderzoekers van University College London
lieten bovendien zien dat geluk sterk samenhangt met de vraag of dingen beter uitpakken dan verwacht, niet met het absolute resultaat. Met andere woorden: het verschil tussen “gevreesd” en “gevallen” weegt zwaarder dan het verschil tussen “gebeurd” en “ideaal”.