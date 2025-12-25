Zeer grote brand in kraakpand in Zaandam

ZAANDAM (ANP) - In een woning aan de Westzijde in Zaandam heeft een zeer grote brand gewoed. Het gaat om een kraakpand, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Iets voor 11.45 uur had de brandweer de brand onder controle.

In het kraakpand waren acht bewoners aanwezig. Zij zijn in veiligheid, meldt de woordvoerder. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam met veel materieel ter plaatse en vroeg omstanders op X uit de rook te blijven.

De brandweer is nog bezig met sloopwerkzaamheden, meldt de veiligheidsregio. Door het incident is de Westzijde afgesloten voor verkeer. Het Prins Bernhardplein is daardoor minder goed bereikbaar.