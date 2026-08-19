Je hoeft helemaal niet op elkaar te lijken voor een lange relatie, maar dit is wél belangrijk

Jij wilt om tien uur naar bed, je partner begint dan juist aan een serie. Jij ruimt de vaatwasser meteen uit, de ander laat de vaat gerust een dag staan. En over wat precies een ‘echte noodsituatie’ is, zijn jullie het al helemaal niet eens.

Toch hoeft dat geen slecht nieuws te zijn voor je relatie . Onderzoek onder honderden Nederlandse stellen die gemiddeld al 28 jaar samen waren, laat namelijk zien dat veel persoonlijkheidskenmerken van langdurige partners helemaal niet zo sterk op elkaar lijken.

Er zijn slechts twee eigenschappen waarop ze wél duidelijk overeenkomen.

Je hoeft geen kopie van je partner te zijn

Onderzoekers analyseerden 451 getrouwde stellen uit Nederland. De stellen waren gemiddeld 28 jaar bij elkaar. Beide partners vulden uitgebreide vragenlijsten in over hun eigen persoonlijkheid én over die van hun partner.

Daarbij werd gekeken naar zes verschillende eigenschappen: morele waarden, emotionele gevoeligheid, samenwerking, nauwgezetheid, sociale durf en nieuwsgierigheid.

Bij vier van die zes eigenschappen was nauwelijks sprake van overeenkomst tussen partners. Dus nee, langdurige stellen zijn niet noodzakelijk allebei even sociaal, even gevoelig of even georganiseerd.

Maar deze twee dingen hebben ze wél gemeen

De onderzoekers vonden duidelijke overeenkomsten op twee gebieden: morele waarden en nieuwsgierigheid.

Voor morele waarden was de overeenkomst 0,39 en voor nieuwsgierigheid 0,36. In persoonlijkheidsonderzoek wordt een correlatie boven 0,30 doorgaans als betekenisvol beschouwd.

Dat betekent niet dat partners exact hetzelfde denken of overal dezelfde mening over hebben. Wel lijken ze vaker op elkaar in hun fundamentele waarden en in hun nieuwsgierigheid naar de wereld.

En juist dat kan belangrijk zijn voor een relatie die tientallen jaren standhoudt.

1. Een vergelijkbaar gevoel voor goed en fout

Je hoeft niet hetzelfde karakter te hebben, maar het helpt blijkbaar als je op belangrijke morele punten ongeveer dezelfde basis hebt.

Denk aan vragen als: wat vind je eerlijk? Hoe belangrijk is betrouwbaarheid? Hoe ga je om met andere mensen? Welke waarden vind je belangrijk in het leven? Opvallend genoeg dachten de onderzochte stellen trouwens dat ze op dit gebied nóg meer op elkaar leken dan daadwerkelijk het geval was.

Partners schatten hun overeenkomst in morele waarden gemiddeld veel hoger in dan de onderzoekers konden aantonen. Dat is misschien ook niet zo vreemd. Je ziet immers niet voortdurend welke principes iemand diep vanbinnen belangrijk vindt.

2. Nieuwsgierig blijven

De tweede overeenkomst is misschien wel de leukste: nieuwsgierigheid.

Stellen die lang bij elkaar zijn, lijken vaker op elkaar in hun behoefte om dingen te ontdekken, te leren en de wereld te begrijpen.

Dat hoeft overigens niet te betekenen dat jullie samen elke week naar een museum moeten. Nieuwsgierigheid kan zich ook uiten in interesse voor nieuwe onderwerpen, gesprekken, ervaringen of ideeën.

Het kan bovendien een relatie interessant houden wanneer je elkaar niet alleen ziet als degene met wie je het huishouden regelt, maar ook als iemand van wie je steeds iets nieuws kunt ontdekken. Over de vaatwasser mag je dus gewoon blijven ruziën.

Geruststellende boodschap

De studie geeft daarmee een geruststellende boodschap aan stellen die op allerlei praktische punten totaal verschillend zijn. Je hoeft niet dezelfde persoonlijkheid te hebben.

De een kan sociaal en spontaan zijn terwijl de ander liever thuisblijft. De een kan extreem netjes zijn terwijl de ander leeft volgens het principe ‘ik ruim het straks wel op’. Ook verschillen in emotionele gevoeligheid en zorgvuldigheid bleken nauwelijks samen te hangen bij de onderzochte stellen.