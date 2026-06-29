Voel je je overal schuldig over? Dan zou je wel eens een hoog IQ kunnen hebben (en dit is waarom)

Verjaardag van een vriend vergeten? Een hele rol koekjes om middernacht weggewerkt? Gewone schuldgevoelens verdwijnen meestal vanzelf. Maar er bestaat een ander soort schuldgevoel dat blijft hangen. Dat kruipt mee je vrije avond in, duikt op tijdens leuke momenten en fluistert zelfs wanneer je objectief niets verkeerd hebt gedaan.

Dit gevoel komt opvallend vaak voor bij hoogbegaafde en emotioneel intens beleefde volwassenen. Niet omdat ze méér fouten maken, maar omdat ze de wereld anders verwerken.

Morele gevoeligheid

De eerste verklaring: morele gevoeligheid. Mensen met een hoog IQ ervaren de ethische lading van alledaagse keuzes vaak veel sterker. Een simpele maaltijd is niet zomaar eten, maar een ketting van productie, transport en ongelijkheid. Een spontane aankoop kan ineens voelen als een confrontatie met privilege en scheve verhoudingen.

Het frustrerende? De meeste mensen om hen heen lijken daar nauwelijks last van te hebben. En zodra ze proberen uit te leggen wat er in hun hoofd gebeurt, klinken ze al snel belerend of dramatisch. Terwijl de kritiek in werkelijkheid vooral naar binnen is gericht.

Existentiële overprikkeling

Dan is er nog iets wat psychologen ‘existentiële overprikkeling’ noemen — een begrip dat in 1964 werd geïntroduceerd door psycholoog Kazimierz Dabrowski. Mensen met een hoge intelligentie zien niet alleen hoe de wereld ís, maar ook voortdurend hoe die beter zou kunnen zijn. En precies in dat verschil ontstaat schuld

“Als je zo duidelijk ziet wat er beter kan, voelt een deel van je alsof jij degene bent die het moet oplossen.”

Perfectionisme

Perfectionisme maakt het nog ingewikkelder. Niet het carrièregerichte soort, maar de overtuiging dat je verantwoordelijk bent voor uitkomsten waar je nooit controle over had. De vriend die toch ontspoorde. De situatie die je zag aankomen maar niet kon keren. Toch voelt het als falen.

Daar komt bij dat slimme kinderen vaak vroeg de rol krijgen van bemiddelaar, luisterend oor of stabiele factor binnen het gezin. Een kind dat zo’n schier onmogelijke taak niet aankan, concludeert zelden dat de taak absurd was, maar wel dat het zelf tekortschiet.

Sommige psychologen, in de traditie van Sigmund Freud en Melanie Klein, gaan nog verder: schuldgevoel kan vermomde woede zijn. Woede omdat je niet kunt herstellen wat kapot is. Omdat je iemand niet kon beschermen.