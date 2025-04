5 manieren om te vergeven

Wrok, rancune, verwijt, pijn en ontevredenheid: het zijn stille slopers die je tegen houden. Vergeving, aan anderen of aan jezelf, geeft je een schone lei waardoor het mogelijk is om verder te gaan met je leven.

Hier volgen een aantal tips:

1. Stop een tijdje met proberen - als je steeds heel hard probeert je beter te voelen maar niet verder komt, moet je even pas op de plaats maken en aandacht besteden aan wat je wel hebt. Leer hoe je nu bent of wat je nu hebt te zien als goed genoeg. Alsmaar proberen kost alsmaar moeite en daarmee wordt je leven niet leuker

2. Zie je hoofd als een instrument - jij bent er de baas over en niet andersom. Je hoofd is bezig dingen te overdenken, afwegen, oordelen te vellen. Laat dat even gebeuren zonder zelf mee te doen, wees een buitenstaander. Na een tijd zul je merken dat je, zonder je voortdurend naar te voelen, een aantal dingen wat meer verwerkt hebt

3. Leef liefdevol - nare gedachten, mokken, klagen, vergelding zoeken; het zal je niet brengen wat je zoekt. Er is altijd wel iets om je goed over te voelen. Focus daar op en het geeft je kracht

4. Neem zoete wraak - maar op een positieve manier door goed voor jezelf te zorgen. Vergeet de ervaring of de persoon die jou iets heeft aangedaan even terwijl je iets positiefs voor jezelf doet. De beste vergelding is je geluk

5. Accepteer dat fouten mogen - iedereen maakt ze, zo ook jij. Bekijk jezelf van grote hoogte en zie dat fouten bij groei en ontwikkeling horen en dat perfectie niet bestaat

Bron(nen): Marc and Angel