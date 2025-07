Dit simpele dieetsupplement maakt je een stuk minder agressief

Snel boos, prikkelbaar of gespannen? Misschien is een visoliecapsule dan geen gek idee. Nieuw onderzoek wijst uit dat omega-3 vetzuren, bekend uit onder andere vette vis en supplementen, kunnen helpen om agressief gedrag te verminderen.

Een team van de Universiteit van Pennsylvania analyseerde 29 internationale studies met in totaal bijna 4000 deelnemers. De uitkomst: mensen die omega-3 slikten, vertoonden tot wel 28 procent minder agressie, ongeacht leeftijd, geslacht of medische achtergrond.

"Ik denk dat het tijd is om omega-3 serieus te overwegen, of het nu thuis is, in de kliniek of zelfs in het strafrecht”, zegt neurocriminoloog Adrian Raine, een van de onderzoekers.

De studies duurden gemiddeld zo’n 16 weken en keken naar allerlei vormen van agressie: van impulsieve woede tot gepland gewelddadig gedrag. Ook kinderen en ouderen werden onderzocht. Dat omega-3 goed is voor hart en hersenen wisten we al, maar dat het mogelijk ook het lontje langer maakt, is nieuw.

Hoe het precies werkt, weten wetenschappers nog niet. Mogelijk speelt ontstekingsremming in de hersenen een rol. Raine benadrukt: "Omega-3 is geen tovermiddel tegen geweld, maar het kan wel degelijk helpen. Ouders van agressieve kinderen mogen best wat vaker zalm op het menu zetten.”

Bron: Science Alert