Mannen beslissen vaak verbazingwekkend snel of ze “iets” willen met een vrouw, maar een vast aantal seconden bestaat niet. Wel laten verschillende studies zien dat het eerder om seconden tot minuten gaat
dan om weken of maanden. Die eerste paar seconden gaan vooral over fysieke aantrekkelijkheid en een vaag gevoel van ‘klopt dit voor mij?’, aangestuurd door de prefrontale cortex die razendsnel gezichten en compatibiliteit inschat. Of een man ook echt een relatie wil, blijkt pas veel later en hangt af van langere gesprekken, gedeelde waarden en hoe iemand zich over tijd gedraagt.
Vrouwen weten meestal niet in één oogopslag dat ze “iets” willen met een man, maar het gaat ook niet om jaren; de wetenschap komt uit op weken tot enkele maanden.
Maar het is lastig te onderzoek zoals hieronder blijkt.
In speeddate-onderzoeken
blijkt dat vrouwen, net als mannen, binnen seconden tot minuten beslissen of er in elk geval een basis van fysieke aantrekkelijkheid en klik is. Die snelle filter zegt vooral: “hier zit mogelijk iets in” of juist helemaal niet, maar het is nog geen besluit over een relatie of toekomst. Interessant detail: als een vrouw haar date
erg aantrekkelijk vindt, lijkt de tijd juist langzamer te gaan; ze overschat dan hoe lang het gesprek duurde, wat wijst op sterke betrokkenheid.
Studies naar verliefdheid laten zien dat vrouwen gemiddeld later “ik houd van je” zeggen dan mannen. In een veelgeciteerde studie duurde het voor vrouwen ongeveer 139 tot 149 dagen
voordat zij hun liefde uitspraken, tegenover grofweg 90 tot 100 dagen bij mannen. Een recent onderzoek in Biology of Sex Differences komt zelfs uit op gemiddeld 1,9 maand voor vrouwen, tegen 1 maand voor mannen om echt verliefdheid te rapporteren. Met andere woorden: de eerste vonk is snel
, maar een vrouw heeft doorgaans enkele maanden nodig om te weten dat ze werkelijk iets met een man wil.