Waarom gaat de een vreemd en weerstaat de ander de verleiding?

Jonge mannen: opgelet. Dit gaat over jullie. Een onderzoek onder mannen tussen de 17 en 25 - allemaal in een relatie - onderzocht waarom de een vreemd gaat en de ander niet.

Zowel persoonlijkheid als relatiegeschiedenis spelen een belangrijke rol in de vraag of iemand vreemdgaat. Je emotioneel los voelen van je partner en ontevredenheid over de relatie zijn de belangrijkste redenen die mensen geven voor ontrouw. Ook de beschikbaarheid van een andere aantrekkelijke partner is een cruciale voorspeller van vreemdgaan.

Opvallend genoeg hadden commitment aan de relatie of de duur ervan weinig invloed. Verder bleek dat impulsieve mensen vaker ontrouw zijn. Impulsieve mensen handelen sneller op hun directe gevoelens en gedachten, zonder na te denken over de gevolgen. Mensen met meer eerdere seksuele partners gaan ook eerder vreemd.

De ondervraagde jonge mannen kregen onder meer de vraag of ze wel eens vreemd waren gegaan door te zoenen of seks te hebben buiten de relatie.

Uit het onderzoek bleek dat de ‘kwaliteit van alternatieven’ de sterkste voorspeller was van de neiging tot vreemdgaan, met ofwel seks of zoenen. Mensen die in het verleden meer seksuele partners hadden gehad, waren meer geneigd tot overspel . Dit zou kunnen komen doordat deze mensen beter zijn geworden in het herkennen van avances of in het verleiden van nieuwe partners.

Mannen bleken vaker seks te hebben buiten hun relatie, maar mannen en vrouwen zijn even vaak ontrouw door met iemand anders te zoenen.

Ontrouw in cijfers: wie, waarom en wat helpt?