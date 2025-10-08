ECONOMIE
Israël onderschept boten van nieuwe hulpvloot voor Gaza

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 7:38
GAZA-STAD/JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - Een nieuwe hulpvloot voor Gaza meldt dat enkele van haar schepen zijn onderschept door het Israëlische leger. Het gaat om drie boten - de Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar en Anas Al-Sharif - die op 220 kilometer van de kust van Gaza "illegaal zijn onderschept", schrijft de Global Sumud Flotilla op X.
De boten waren op weg naar Gaza om de Israëlische maritieme blokkade te doorbreken en hulpgoederen te leveren aan de Palestijnse bevolking in de door Israël belegerde kuststrook.
Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de onderscheppingen. Volgens het ministerie zijn de boten en opvarenden veilig in een Israëlische haven aangekomen en worden de activisten "spoedig" uitgezet.
Het gaat om een andere vloot dan de uit ongeveer veertig boten bestaande vloot van de Global Sumud Flotilla die vorige week door Israël werd onderschept in internationale wateren.
