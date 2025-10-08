UNICEF: jongeren zijn bang voor oorlog in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Zeven op de tien jongeren maken zich zorgen over oorlog in Nederland, concludeert UNICEF Nederland op basis van eigen onderzoek onder ruim duizend jongeren tussen de tien en zeventien jaar oud. Bij veel van hen heersen gevoelens van angst en verdriet.

Vooral meisjes en jonge kinderen ervaren deze gevoelens. Oudere kinderen geven aan vaker afschuw te voelen en vinden dat de overheid tekortschiet in het waarborgen van de veiligheid van kinderen.

Beelden op tv en sociale media zijn de voornaamste oorzaak van de angst. "Dit is geen generatie die achteloos naar het nieuws kijkt", zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. "Kinderen zien de beelden uit Gaza, Oekraïne en andere oorlogen, en vragen zich af: kan dit hier ook gebeuren?"

Tv en sociale media grote rol

Jongere kinderen worden vooral beïnvloed door de beelden op tv, terwijl bij wat oudere jeugd sociale media een grotere rol spelen. Ondanks de angstgevoelens gaan velen wel op zoek naar nieuws op sociale media omdat ze willen volgen wat er gaande is in de wereld.

Kinderen geven dan ook aan minder schokkende beelden te willen zien op sociale media. Daarnaast willen ze dat school en ouders meer met hen over hun angsten praten.