1 miljoen huishoudens VS zonder stroom door winterstorm, 5 doden

WASHINGTON (ANP/RTR) - Meer dan 1 miljoen huishoudens in de Verenigde Staten zitten zondag zonder stroom als gevolg van een zware winterstorm die de oostelijke en zuidelijke staten heeft lamgelegd met hevige sneeuwval en ijzel. Volgens de website PowerOutage waren de zwaarst getroffen staten Tennessee (330.000 klanten zonder stroom) en Mississippi en Louisiana (elk meer dan 100.000).

Meer dan 10.800 Amerikaanse vluchten die voor zondag gepland stonden, zijn geannuleerd, aldus de website FlightAware. In New York is luchthaven LaGuardia Airport tot nader order gesloten.

Sinds het begin van de storm zijn vijf doden bevestigd: twee in de staat Louisiana en drie in de stad New York. Twee mannen overleden in Louisiana aan onderkoeling. De drie doden in New York waren vermoedelijk dakloos en werden buiten gevonden, aldus The New York Times.

Naar verwachting houdt de zware neerslag - sneeuw en ijzel - tot maandagochtend aan. In het noordoosten van het land kan tot 45 centimeter sneeuw vallen.