Obama: dodelijk geweld tegen burgers Minneapolis is alarmsignaal

Samenleving
door anp
zondag, 25 januari 2026 om 20:18
bijgewerkt om zondag, 25 januari 2026 om 20:32
 De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft de dood van een tweede burger door federale agenten in Minneapolis scherp veroordeeld. In een samen met zijn vrouw Michelle afgegeven verklaring zei Obama dat de dodelijke incidenten een "wake-upcall" moeten zijn, omdat de fundamentele Amerikaanse waarden "steeds meer onder vuur liggen".
Alex Pretti, een 37-jarige verpleegkundige, werd zaterdag doodgeschoten door een agent van de Amerikaanse grenspolitie. Drie weken eerder had een immigratieagent de eveneens 37-jarige Renee Good in haar auto doodgeschoten. In beide gevallen spraken videobeelden de beschrijving van de incidenten door de federale autoriteiten tegen.
Volgens de Obama's is de regering van president Donald Trump "erop uit de situatie te laten escaleren". Ze eisen dat de regering samenwerkt met gouverneur Mike Walz van Minnesota en andere lokale functionarissen.
Sinds het einde van zijn tweede ambtstermijn in januari 2017 heeft Obama zich zelden uitgesproken over nationale politieke kwesties.
