Israël: eerste activisten Gaza-vloot zijn gedeporteerd

JERUZALEM (ANP/AFP) - Vier Italiaanse activisten die meevoeren op de Global Sumud Flotilla zijn gedeporteerd, meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt volgens het ministerie ook gewerkt aan het deporteren van de overige activisten. De vloot bestond in totaal uit veertig schepen en ongeveer vijfhonderd activisten.

Israël benadrukt dat alle deelnemers veilig en in goede gezondheid zijn en dat er met de deportaties definitief een einde komt aan de "Hamas-Sumud-provocatie". Eerder op vrijdag werd volgens de organisatie van de Flotilla de laatste overgebleven boot onderschept die nog op weg was naar Gaza.