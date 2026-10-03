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Ook zesde persoon op borgtocht vrij na dreiging bij Britse basis

Samenleving
door anp
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LONDEN (ANP/AFP) - Een 25-jarige Brits-Iraanse man die donderdag in Londen werd opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten is op borgtocht vrijgelaten. Eerder werden in het onderzoek naar een mogelijke terroristische dreiging tegen de luchtmachtbasis van Fairford, 100 kilometer ten westen van Londen, al vijf mannen aangehouden die ook snel op borgtocht werden vrijgelaten.
Aanleiding was de verdachte en nachtelijke aanwezigheid van bestelwagens en personen bij de luchtmachtbasis afgelopen weekend. De politie greep in, maar er zijn voor zover bekend geen explosieven gevonden. Het onderzoek naar de dreiging tegen de basis is volgens de politie erg gecompliceerd.
De basis speelt een belangrijke rol voor de Amerikaanse luchtmacht. Ze is naar verluidt de enige luchtmachtbasis in Europa die wordt gebruikt door Amerikaanse zware bommenwerpers. B-52-bommenwerpers hebben vanaf Fairford deelgenomen aan aanvallen op Irak (1991 en na de inval van 2003), Joegoslavië (1999) en recent op Iran.
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