107e editie van Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan

NIJMEGEN (ANP) - De eerste wandelaars zijn dinsdagochtend vroeg begonnen aan de 107e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Om 04.00 uur gingen de eerste lopers van de 50 kilometer van start, later in de vroege ochtend volgen de deelnemers aan de afstanden 40 en 30 kilometer.

Alle 47.000 beschikbare plaatsen waren dit jaar vergeven, maar niet iedereen heeft zich gemeld. 1461 mensen die zich wel hadden ingeschreven, hebben zich de afgelopen dagen niet aangemeld in Nijmegen en doen daarom niet mee met het wandelevenement. Hoeveel mensen er daadwerkelijk gestart zijn, zal later op dinsdag blijken.

De eerste dag brengt de lopers traditiegetrouw door de Betuwe, tijdens de zogeheten Dag van Elst, ook wel Blauwe Dinsdag. Die gaat onder meer over de dijk tussen Lent en Oosterhout, door het blauw versierde dorp Elst om via Bemmel terug te keren in Nijmegen. Woensdag gaan de wandelaars richting Wijchen, donderdag naar Groesbeek en vrijdag gaat het via Cuijk richting de traditionele intocht op de Via Gladiola in Nijmegen.

Van alle deelnemers komt meer dan 12 procent uit de gemeente Nijmegen. De meeste deelnemers, bijna 40 procent, lopen de 40 kilometer. Er doen steeds meer jonge mensen mee aan het evenement. Zo is de gemiddelde leeftijd deze editie 47,2 jaar. In 2019 was dat nog 53 jaar, vorig jaar 47,9 jaar.

Tijdens het wandelevenement zetten honderden vrijwilligers van het Rode Kruis zich in om iedereen naar de eindstreep te helpen. Vorig jaar werden 3600 wandelaars geholpen met blaren. De organisatie verbruikte dat jaar onder meer 7900 blarenprikkers, 31.000 handschoenen, 13 kilometer medische tape en 46 liter kamferspiritus, een voetcrème. Die editie haalde 88 procent van de deelnemers de eindstreep op vrijdag.

Het Rode Kruis heeft deelnemers geadviseerd deze editie extra paren droge sokken mee te nemen, verwachte regen kan voor een extra uitdaging zorgen.