Duitse douane vindt 1500 tarantula's in koekjesverpakking

De Duitse douane heeft zo'n 1500 tarantula's aangetroffen in koekjesverpakkingen op de luchthaven Keulen-Bonn. Het pakket kwam uit Vietnam en had volgens een douanewoordvoerder een "opmerkelijke geur" die niet overeenkwam met de 7 kilo koekjes die als inhoud was opgegeven.

De in kleine plastic bakjes verpakte tarantula's waren bestemd voor een adres in het West-Duitse Sauerland.

De woordvoerder sprak van een "buitengewone inbeslagname", maar zei ook dat het de douanemedewerkers verdriet had gedaan om te zien wat sommige mensen dieren aandoen om geld te verdienen. Een aantal dieren was overleden. De resterende levende spinnen zijn aan specialisten overgedragen.