11 doden bij ongeluk tussen bus en vrachtwagen in Zuid-Brazilië

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 00:30
anp030126004 1
SAO PAULO (ANP) - Een frontale botsing tussen een bus en een vrachtwagen heeft in het zuiden van Brazilië minstens elf mensen het leven gekost, aldus de Federale Wegpolitie van het land in een verklaring.
Nog eens zeven mensen raakten gewond bij het ongeval, dat plaatsvond op een snelweg in de zuidelijkste staat van Brazilië, Rio Grande do Sul.
Een deel van de zandlading van de vrachtwagen belandde door de botsing in de bus, waardoor het voor de reddingswerkers moeilijk was om toegang tot het voertuig te krijgen, aldus de politie.
