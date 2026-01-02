Darter Van Veen bereikt finale WK na zege op Schot Anderson

LONDEN (ANP) - Gian van Veen heeft de finale bereikt van het WK darts in Londen. De 23-jarige darter uit het Gelderse Poederoijen versloeg in de halve finales in een uitbundig Alexandra Palace tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 6-3 in sets. Hij treft zaterdag in de eindstrijd de Engelse titelverdediger Luke Littler.

Van Veen is na Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen de derde Nederlander die in de finale staat van het WK darts. Van Barneveld was in 2007 de eerste Nederlandse wereldkampioen bij de dartsbond PDC. Van Gerwen won de titel drie keer: in 2014, 2017 en 2019. Van Gerwen verloor vorig jaar de finale van Littler.

Van Veen veroverde eind oktober in Dortmund zijn eerste grote hoofdprijs door zich tot Europees kampioen te kronen. Hij versloeg in de finale de Engelsman Luke Humphries, die hij op het WK in Londen opnieuw aftroefde in de kwartfinales. Van Veen klom door die zege naar de derde plaats op de wereldranglijst en verdrong Van Gerwen als beste Nederlander.

Met Anderson trof Van Veen een grootheid uit het darts. De 55-jarige Schot stond vijf keer in de finale van het WK en twee keer kwam hij als wereldkampioen uit de strijd: in 2015 en 2016.

Anderson won de eerste set, Van Veen trok de stand gelijk door onder meer een leg te winnen met een tiendarter en te finishen met 117. De jonge Nederlander liep vervolgens uit naar 4-1. Anderson zette constant de druk erop, maar Van Veen was niet van zijn stuk te brengen. Hij wist in de vijfde set een leg uit te gooien met 170 (een zogeheten 'big fish').

Daarna wist Anderson de wedstrijd even in handen te nemen; hij grossierde in 180'ers en kwam terug tot 4-3. Van Veen brak niet en vocht zich naar de winst in de achtste set: 5-3. Hoewel de spanning toenam en Van Veen een aantal dubbels miste, wist de Nederlander in de negende set een 2-1-achterstand in legs om te zetten in een beslissende 3-2.