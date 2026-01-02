Zoekactie naar 19-jarige in Helmond beëindigd, zaterdag verder

HELMOND (ANP) - De zoektocht naar de 19-jarige man die vermist is in Helmond is vrijdagavond beëindigd. Zaterdag wordt er opnieuw gezocht, meldt de politie, die mensen in de omgeving oproept naar hem uit te kijken.

De man is sinds de nacht van donderdag op vrijdag vermist, heeft een verstandelijke beperking en is alleen gekleed in een korte broek en een t-shirt. Hij is voor het laatst gezien in zijn huis aan de Edelhertlaan.

Zaterdag wordt door het Coördinatie Platform Vermissing om 10.00 uur een zoekactie gestart, waarbij vrijwilligers zich kunnen aansluiten. De politie gaat zelf ook zoeken, met hulp van de ME en het Veteranen Search Team.