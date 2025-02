NIEUWEGEIN (ANP) - De politie heeft een 29-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het neersteken van een jong tienermeisje in Nieuwegein.

Het incident gebeurde zaterdagmiddag in de Anemoonstraat in het zuiden van de Utrechtse plaats. De man kon worden aangehouden in de buurt van de Anemoonstraat.

De politie meldde eerder zaterdag dat het slachtoffer in levensgevaar verkeert. Over de toedracht van het incident zijn geen mededelingen gedaan.