Fijne vakantie: 1180 doden in Spanje in twee maanden door hoge temperaturen

Door hoge temperaturen zijn in Spanje de afgelopen twee maanden 1180 doden gevallen. Dat is een forse stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, aldus het ministerie van Milieu. In 2024 stierven toen zeventig personen.

Het overgrote deel van de slachtoffers was ouder dan 65 jaar en meer dan de helft was vrouw. De zwaarst getroffen regio's zijn Galicië, La Rioja, Asturië en Cantabrië. Deze gebieden liggen allemaal in het noorden van Spanje, waar de traditioneel koelere zomertemperaturen de laatste jaren aanzienlijk zijn gestegen.

Net als andere landen in West-Europa is Spanje de afgelopen weken getroffen door extreme hitte, met temperaturen die vaak boven de 40 graden uitkwamen. In de periode waarop de gegevens betrekking hebben, waren er 76 waarschuwingen in Spanje voor extreme hitte, tegenover geen enkele een jaar eerder.